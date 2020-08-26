В Ростове водитель без прав насмерть сбил 63-летнюю женщину

На проспекте Коммунистическом в Ростове-на-Дону водитель без прав насмерть сбил 63-летнюю женщину. ДТП случилось 28 августа около восьми часов утра.36-летнего водителя «Тойоты Камри» лишили прав за то, что он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он сел за руль без документа, ехал по Коммунистическому со стороны улицы Зорге по направлению улицы Тружеников и около дома № 15 по Коммунистическому сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу в 30 метрах от светофора.Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.