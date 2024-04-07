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В Ростове водитель автомобиля сбила маму с трехлетней дочкой

В Ростове водитель автомобиля сбила маму с трехлетней дочкой
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Субару Стелла» сбила маму с трехлетней дочкой. Происшествие случилось 7 апреля рядом с торговым центром «Парк».

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем легковушки ехала по бульвару Комарова. На пересечении с проспектом Королева она не заметила 42-летнюю мать с ребенком, которые шли по «зебре». Водитель вовремя не среагировала и снесла пешеходов.

- Пострадавших доставили в больницу, - сообщили в региональном УГИБДД.
Фото: Ростов.ру
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