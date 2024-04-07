В Ростове водитель автомобиля сбила маму с трехлетней дочкой

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Субару Стелла» сбила маму с трехлетней дочкой. Происшествие случилось 7 апреля рядом с торговым центром «Парк».По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем легковушки ехала по бульвару Комарова. На пересечении с проспектом Королева она не заметила 42-летнюю мать с ребенком, которые шли по «зебре». Водитель вовремя не среагировала и снесла пешеходов.- Пострадавших доставили в больницу, - сообщили в региональном УГИБДД.