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Мама с дочкой попали под колеса иномарки в Азове

Мама с дочкой попали под колеса иномарки в Азове
В Азове женщина на иномарке сбила маму с дочкой. Происшествие случилось 20 февраля примерно в 13.00 на улице Московской, 72.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 33-летняя женщина-водитель на «Хендай Солярис» не заметила двух пешеходов, когда поворачивала налево. По ее словам, причиной стало солнце, которое светило в лобовое стекло. В результате легковушка сбила 49-летнюю женщину и 23-летнюю девушку, переходящих проезжую часть.

С травмами пострадавших доставили в больницу.

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