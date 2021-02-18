Мама с дочкой попали под колеса иномарки в Азове

В Азове женщина на иномарке сбила маму с дочкой. Происшествие случилось 20 февраля примерно в 13.00 на улице Московской, 72.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 33-летняя женщина-водитель на «Хендай Солярис» не заметила двух пешеходов, когда поворачивала налево. По ее словам, причиной стало солнце, которое светило в лобовое стекло. В результате легковушка сбила 49-летнюю женщину и 23-летнюю девушку, переходящих проезжую часть.С травмами пострадавших доставили в больницу.