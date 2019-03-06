В Ростове иномарка на «зебре» сбила мужчину с 10-летней дочкой



Мужчина с маленькой дочкой получили серьёзные травмы в результате ДТП в Ростове.



Авария произошла вечером 7 марта на улице Доватора. 54-летний мужчина переходил дорогу со своей 10-летней дочкой по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на большой скорости их сбил «Сузуки Гранд Витара». За рулём иномарки находился 22-летний водитель.



Ростовчанин и девочка получили многочисленные травмы. На «скорой» мужчину доставили в БСМП № 2, а девочку госпитализировали в детскую областную больницу.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.