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В Ростове иномарка на «зебре» сбила мужчину с 10-летней дочкой

В Ростове иномарка на «зебре» сбила мужчину с 10-летней дочкой
Мужчина с маленькой дочкой получили серьёзные травмы в результате ДТП в Ростове.

Авария произошла вечером 7 марта на улице Доватора. 54-летний мужчина переходил дорогу со своей 10-летней дочкой по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на большой скорости их сбил «Сузуки Гранд Витара». За рулём иномарки находился 22-летний водитель.

Ростовчанин и девочка получили многочисленные травмы. На «скорой» мужчину доставили в БСМП № 2, а девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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