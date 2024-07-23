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В Ростове водитель автомобиля сбил двоих пешеходов на Нагибина

В Ростове водитель автомобиля сбил двоих пешеходов на Нагибина
В Ворошиловском районе Ростова водитель автомобиля «Киа Рио» сбил двоих пешеходов. Происшествие случилось 22 июля около 16:30.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем легковушки ехал по проспекту Михаила Нагибина. На пересечении с улицей Турмалиновской он потерял управление. Машина съехала с дороги на тротуар, где снесла 20-летнего парня и 75-летнюю женщину.

- Пострадавших пешеходов отвезли в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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