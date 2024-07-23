В Ростове водитель автомобиля сбил двоих пешеходов на Нагибина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ворошиловском районе Ростова водитель автомобиля «Киа Рио» сбил двоих пешеходов. Происшествие случилось 22 июля около 16:30.По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем легковушки ехал по проспекту Михаила Нагибина. На пересечении с улицей Турмалиновской он потерял управление. Машина съехала с дороги на тротуар, где снесла 20-летнего парня и 75-летнюю женщину.- Пострадавших пешеходов отвезли в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.