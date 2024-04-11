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В Новочеркасске водитель легковушки сбил двух пешеходов на тротуаре

В Новочеркасске водитель легковушки сбил двух пешеходов на тротуаре
В Новочеркасске водитель «Лады Гранты» сбил двух пешеходов на тротуаре. Происшествие случилось 10 апреля в центре города.

По предварительным данным, 29-летний парень за рулем легковушки ехал по Баклановскому проспекту. На пересечении с улицей Островского он потерял управление. Машина наехала на бордюр и выскочила с дороги на пешеходную разделительную аллею. В этот момент там стояли 20-летняя девушка и 17-летний парень. Водитель автомобиля не смог остановиться и снес обоих.

На место приехали сотрудники «скорой». Они оказали разовую медицинскую помощь подростку. По информации управления ГИБДД по Ростовской области, пострадавшую девушку доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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