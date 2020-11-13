В городе Шахты водитель «десятки» сбил двоих пешеходов

В Ростовской области водитель «ВАЗ-2110» сбил двоих пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 ноября около 18.30 в Шахтах на улице Карла Маркса. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 27-летний парень за рулем «десятки» допустил наезд на 17-летнего подростка и женщину, которые пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП дончане пострадали и были доставлены в больницу.