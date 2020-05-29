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В Ростове в водоёме утонул 18-летний парень

В Ростове в водоёме утонул 18-летний парень
В Ростове во время купания утонул 18-летний парень. Трагедия произошла на одном из водоёмов города 27 мая.

Компания приятелей отправилась купаться в жаркий день. Оказавшись в воде, один из них начал тонуть, пишет DonDay.ru. Друзья попытались помочь молодому человеку, но не смогли вовремя вытащить его на берег. Парень успел захлебнуться.

Когда на место прибыла скорая помощь, молодой человек был уже мёртв. Медики констатировали его смерть. Там же работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смерти парня.

Предположительно, в воде у юноши свело ногу судорогой.

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