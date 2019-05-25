Парень утонул на территории Ростова в реке Дон



В реке Дон на территории Ростова утонул 29-летний парень. Несчастный случай произошёл 25 мая, передаёт DonDay.ru.



Как рассказала подруга Игоря, в выходной день он с друзьями пошёл на рыбалку. В какой-то момент молодому человеку стало жарко, и он решил искупаться. Он отплыл от берега, и через какое-то время товарищи заметили, что в воде его нет. Они вызвали скорую помощь и бригаду спасателей. Увы, к моменту их прибытия Игорь уже утонул. Сотрудники спасательного подразделения вытащили на берег его тело.



Он умер из-за механической асфиксии вследствие утопления. Друзья вспоминают парня как доброго и спокойного человека.