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Молодой человек едва не утонул во время купания в Ростовской области

Молодой человек едва не утонул во время купания в Ростовской области
Во время купания чуть не утонул 29-летний житель Новошахтинска. Он приехал отдохнуть на берегу Нахичеванской протоки в Ростове-на-Дону.

Молодой человек пошёл в воду, где его подхватило течение и понесло в сторону понтонного моста.

- Данное место является самым опасным участком акватории, - добавили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.

Тонущего парня заметил спасатель. Сев на катер, он быстро поплыл к потерпевшему. Дончанина доставили на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

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