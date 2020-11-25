В Ростове в лобовом столкновении двух авто пострадали три человека
В донской столице при столкновении ВАЗа и «Киа» пострадали трое. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 ноября на проспекте 40-летия Победы.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель отечественного авто не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где врезался в иномарку. От сильнейшего лобового столкновения обе иномарки сильно покорежило.
В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажир «Киа».