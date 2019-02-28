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В Ростове на Уланской в столкновении двух авто пострадали четыре человека

В Ростове на Уланской в столкновении двух авто пострадали четыре человека
В донской столице в столкновении двух иномарок пострадали четверо. Авария произошла вечером 2 марта в районе дома № 8 по улице Уланской.

По предварительным данным, 29-летний парень на «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Спортэйдж» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также пассажиры из «Лачетти», - рассказали в региональном отделе УГИБДД. – По факту ДТП проводится проверка.

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