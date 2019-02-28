В Ростове на Уланской в столкновении двух авто пострадали четыре человека



В донской столице в столкновении двух иномарок пострадали четверо. Авария произошла вечером 2 марта в районе дома № 8 по улице Уланской.



По предварительным данным, 29-летний парень на «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Спортэйдж» под управлением 37-летнего мужчины.



- В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также пассажиры из «Лачетти», - рассказали в региональном отделе УГИБДД. – По факту ДТП проводится проверка.