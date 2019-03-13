В Ростове при столкновении двух авто пострадали трое



Три человека пострадали при ДТП в Ростове. Авария случилась на улице Пойменная 14 марта около 22:30. За рулём «Хёнлай Солярис» ехал 32-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигалась «Лада Приора» под управлением 20-летнего парня. Автомобилям не удалось избежать столкновения. От удара иномарку отбросило задними колёсами на отбойник.



- В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 18-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Потерпевшие были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.