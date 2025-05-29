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В Ростове в ДТП с автомобилем каршеринга пострадали два человека

В Ростове в ДТП с автомобилем каршеринга пострадали два человека
В Ростове-на-Дону 28 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась вечером на улице Симферопольской.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Хавал Джулиан» не смог справиться с управлением и наехал на бордюр, после чего машина опрокинулась на бок. Это произошло возле дома № 63/20.

- В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля — мужчины 47 лет и 51 года. Они были госпитализированы с травмами, - добавили в ведомстве.
Фото: соцсети
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