В Ростове в ДТП с автомобилем каршеринга пострадали два человека

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В Ростове-на-Дону 28 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась вечером на улице Симферопольской.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Хавал Джулиан» не смог справиться с управлением и наехал на бордюр, после чего машина опрокинулась на бок. Это произошло возле дома № 63/20.- В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля — мужчины 47 лет и 51 года. Они были госпитализированы с травмами, - добавили в ведомстве.