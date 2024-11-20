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В Неклиновском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека

В Неклиновском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 20 ноября в Неклиновском районе.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21150», которому 52 года, ехал по трассе «Самбек – Матвеев-Курган». Мужчина решил обогнать другое транспортное средство. Однако густой туман значительно ухудшил видимость, и мужчина не смог удостовериться в безопасности своего маневра. В результате чего автомобиль «ВАЗ-21150» на большой скорости столкнулся с «ДЭУ МАТИЗ».

В результате данного происшествия пострадали водитель «ДЭУ МАТИЗ», 57 лет, и 22-летний пассажир. Они были экстренно госпитализированы с травмами, полученными в ходе столкновения.
Фото: Госавтоинспекция РО
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