Четыре человека пострадали в ДТП с легковушками в Ростове

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Вечером 7 марта на проспекте Космонавтов в Ростове произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота Марк» допустил столкновение с двигавшимся в том же направлении «Крайслером Кроссфаей». Удар был настолько сильным, что первую отбросило на столб. «Тойота» превратилась в груду искореженного металла.- В результате аварии травмы получили и были доставлены в больницу оба водителя, а также 24-летняя девушка, находившаяся в салоне «Тойоты», и 22-летний молодой человек, ехавший в «Клайслер Кроссфаей», - добавили в ведомстве.