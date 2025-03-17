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В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки в Ростове. Авария случилась вечером 16 марта.По данным региональной Госавтоинспекции, по улице Штахановского ехал 36-летний водитель на машине «ГАЗ-330202». Около дома № 27 мужчина потерял управление. Отечественный автомобиль вынесло на встречную полосу. «ГАЗель» столкнулась с легковушкой «Ниссан Икс-Треил» под управлением 54-летнего водителя.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали девочки 13 и 9 лет, которые находились в японской легковушке. С полученными травмами дети госпитализированы в медицинское учреждение.