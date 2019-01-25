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В Ростове двое подростков отравились в машине угарным газом

В Ростове двое подростков отравились в машине угарным газом
Фото: News.21.by
В Ростове следователи устанавливают обстоятельства смерти двух 16-летних подростков. Тела несовершеннолетних обнаружили в гаражном кооперативе Первомайского района Ростова 27 января.

По версии следствия, парни попросили у своего знакомого ключи от машины «ВАЗ-2101», чтобы погреться. Автомобиль находился в гараже в переулке Днепровском. Когда через какое-то время товарищ пришёл в гараж, подростки уже не подавали признаков жизни.
- Предположительно, причиной смерти стало острое отравление угарным газом, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Ростовской области Галина Гагалаева. - По предварительным данным, несовершеннолетние обогревались с помощью отопительной системы автомобиля. Назначено проведение необходимых экспертиз.

В ходе осмотра тел погибших следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Все обстоятельства гибели несовершеннолетних будут установлены в ходе проверки.

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