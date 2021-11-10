Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове не могут снести аварийное здание на улице Социалистической

В Ростове не могут снести аварийное здание на улице Социалистической
История со сносом аварийного дома на Социалистической, 130 в Ростове затянулась. Причиной тому стала жалоба компании по демонтажным работам.

Ранее Rostov.ru рассказывал, что власти города ищут подрядчика, который займется сносом аварийного дома. Цену установили немаленькую - больше 14 миллионов рублей, а подрядчика искали более месяца. В итоге, когда нашелся желающий стереть аварийный дом с лица земли, проблема пришла, откуда не ждали.

Санкт-Петербургская компания ООО «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ», которая занимается строительными и демонтажными работами, подала жалобу. В итоге определение победителя контракта было приостановлено. Что не понравилось питерской организации в участниках закупки, неизвестно. Однако очевидно одно: дом будет снесен еще нескоро.

Напомним, дом № 130 на улице Социалистической был построен в 19-м веке. Он был признан аварийным в 2009 году, и все эти годы власти тянули с его сносом. Сначала его хотели реставрировать, но в 2016 году произошло первое обрушение частей здания. В результате происшествия никто не пострадал. Тогда решили ничего не предпринимать и оставить опасный элемент пейзажа таким, какой есть. В 2021 году часть дома вновь обвалилась, на этот раз гораздо серьёзнее - почти половина здания обрушилась. Соседи злополучного дома остались без света, а прохожие и автомобилисты чудом не пострадали. Тогда-то и было принято решение его снести.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.