В Ростове не могут снести аварийное здание на улице Социалистической
История со сносом аварийного дома на Социалистической, 130 в Ростове затянулась. Причиной тому стала жалоба компании по демонтажным работам.
Ранее Rostov.ru рассказывал, что власти города ищут подрядчика, который займется сносом аварийного дома. Цену установили немаленькую - больше 14 миллионов рублей, а подрядчика искали более месяца. В итоге, когда нашелся желающий стереть аварийный дом с лица земли, проблема пришла, откуда не ждали.
Санкт-Петербургская компания ООО «РАЗМАХ ИНЖИНИРИНГ», которая занимается строительными и демонтажными работами, подала жалобу. В итоге определение победителя контракта было приостановлено. Что не понравилось питерской организации в участниках закупки, неизвестно. Однако очевидно одно: дом будет снесен еще нескоро.
Напомним, дом № 130 на улице Социалистической был построен в 19-м веке. Он был признан аварийным в 2009 году, и все эти годы власти тянули с его сносом. Сначала его хотели реставрировать, но в 2016 году произошло первое обрушение частей здания. В результате происшествия никто не пострадал. Тогда решили ничего не предпринимать и оставить опасный элемент пейзажа таким, какой есть. В 2021 году часть дома вновь обвалилась, на этот раз гораздо серьёзнее - почти половина здания обрушилась. Соседи злополучного дома остались без света, а прохожие и автомобилисты чудом не пострадали. Тогда-то и было принято решение его снести.