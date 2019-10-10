В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, при котором пострадал мужчина



В Ростове ищут свидетелей ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Родственники потерпевшего просят откликнуться всех, кто видел момент аварии.



Происшествие случилось 11 сентября на проспекте 40-летия Победы. 38-летний мужчина пересекал дорогу на зелёный свет в районе школы № 94. Неожиданно на проезжей части появился белый «Инфинити». Водитель иномарки сбил пешехода.



Как рассказали родные пострадавшего, автомобилист отказался ему помочь и пошёл домой. На место прибыли медики и доставили его в больницу. Однако пострадавший отказался от госпитализации. В течение месяца лечился дома, но сейчас снова почувствовал себя плохо.



Если вы были свидетелем происшествия, позвоните по телефону: 8-999-699-41-84.