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В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, при котором пострадал мужчина

В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, при котором пострадал мужчина
В Ростове ищут свидетелей ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Родственники потерпевшего просят откликнуться всех, кто видел момент аварии.

Происшествие случилось 11 сентября на проспекте 40-летия Победы. 38-летний мужчина пересекал дорогу на зелёный свет в районе школы № 94. Неожиданно на проезжей части появился белый «Инфинити». Водитель иномарки сбил пешехода.

Как рассказали родные пострадавшего, автомобилист отказался ему помочь и пошёл домой. На место прибыли медики и доставили его в больницу. Однако пострадавший отказался от госпитализации. В течение месяца лечился дома, но сейчас снова почувствовал себя плохо.

Если вы были свидетелем происшествия, позвоните по телефону: 8-999-699-41-84.

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