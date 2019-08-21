В Ростове вышла из дома и пропала без вести 32-летняя девушка



В Ростове родственники разыскивают 32-летнюю девушку. Юлия Локотченко пропала 19 августа.



По предварительным данным, ростовчанка ушла из своего дома в Октябрьском районе города поздно вечером в понедельник. До сих пор о том, где она находится ничего неизвестно. Родственники заявили о пропаже девушки в полицию.



В пресс-службе донского главка сообщили приметы пропавшей. На вид ростовчанке 32-35 лет, у неё худощавое телосложение, рост примерно 162 сантиметра. У пропавшей тёмные волосы средней длины, карие глаза.

- Из дома девушка вышла в тёмно-синей бейсболке, красной футболке, тёмно-синих штанах и тёмно-синих домашних тапочках, - добавили в полиции.



Всех, кто видел Юлию Локотченко или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам: 8(863)249-10-50 или 02.