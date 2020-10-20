В Ростове разыскивают без вести пропавшего 56-летнего мужчину

В Ростове ищут без вести пропавшего 56-летнего мужчину. Владимир Доценко уехал из дома в поселке Кубань Краснодарского края в донскую столицу 5 октября. С тех пор от него не было вестей.Обеспокоенные родные обратились в полицию и поисковый отряд. Семья затрудняется ответить, во что был одет Владимир. Он среднего телосложения, рост - 172 сантиметра. Волосы у мужчины седые, есть залысины, глаза карие, носит усы.Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Доценко, сообщите по телефонам: 8-800- 700-54-52 или 112.