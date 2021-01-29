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В Ростове разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину
В Ростове без вести пропал 43-летний Алексей Порываев. Местонахождение мужчины неизвестно с 26 января.

Родственники сообщают, что в тот день он отправился по своим делам, но среди дня перестал выходить на связь. Почти неделю телефон Алексея недоступен. Семья мужчины обратилась в полицию и обнародовала ориентировку в соцсетях в надежде отыскать его.

Пропавший плотного телосложения, среднего роста, волосы короткостриженые русые. В день исчезновения был одет в синию куртку и синие джинсы.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Алексея Порываева, сообщите по телефону: +7 928 775 90 10.

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