В Ростове разыскивают 83-летнего мужчину с нарушениями слуха и зрения

В Ростове разыскивают 83-летнего Юрия Мухортова. Мужчина страдает нарушениями слуха и зрения. Пенсионер ушел из дома 15 августа и уже почти сутки не выходит на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего - около 170-175 сантиметров. У мужчины короткие седые волосы, есть залысины. Родственники сообщают, что у него есть проблемы со слухом и зрением.Если вы что-либо знаете о местонахождении пенсионера, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.