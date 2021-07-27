В Ростовской области разыскивают 70-летнего пенсионера

В Ростовской области разыскивают 70-летнего Юрия Паленного. Мужчина вышел из дома в посёлке Матвеев Курган 22 июля и уже больше недели не выходил на связь.Обеспокоенные родственники незамедлительно обратились к волонтёрам и в полицию. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Его ищут по всей области.Рост Юрия около 170 сантиметров. Он среднего телосложения, голубоглазый и носит седые бороду и усы. В день исчезновения его видели в серых брюках, голубой рубашке в мелкую сетку и тёмных мокасинах.Если вам станет что-то известно о местонахождении Юрия, сообщите по номерам 112 или 8(800)700-54-52.