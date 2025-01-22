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В Ростове работница полиции вступила в драку со своей соседкой. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Ростовской области.Согласно предварительной информации, полицейская находилась у себя дома, когда услышала шум из соседней квартиры. Она вышла, чтобы утихомирить шумную горожанку. На сделанное замечание 34-летняя жительница ударила её по лицу, после чего между женщинами началась драка.Как отметили в ведомстве, неугомонную жительницу передали сотрудникам патрульно-постовой службы, которые прибыли на место происшествия. По данному факту будет проводится проверка.