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В Ростове-на-Дону неделю ищут нуждающегося в медпомощи мужчину

В Ростове-на-Дону неделю ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
В Ростове пропал без вести 54-летний мужчина. Информация о поиске Владимира Луценко появилась 19 сентября. Его уже неделю нет дома. Мужчина пропал 12 сентября в Советском районе города.

В надежде скорее разыскать Владимира родные обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Семья пропавшего сообщает, что он нуждается в медицинской помощи.

Его рост — примерно 180-185 сантиметров, телосложение полное. У Луценко тёмные волосы и карие глаза. Отмечается, что мужчина ходит с тростью. Во что он был одет в день пропажи — неизвестно.

Если вы встречали человека на фотографии, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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