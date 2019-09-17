В Ростове-на-Дону неделю ищут нуждающегося в медпомощи мужчину



В Ростове пропал без вести 54-летний мужчина. Информация о поиске Владимира Луценко появилась 19 сентября. Его уже неделю нет дома. Мужчина пропал 12 сентября в Советском районе города.



В надежде скорее разыскать Владимира родные обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Семья пропавшего сообщает, что он нуждается в медицинской помощи.



Его рост — примерно 180-185 сантиметров, телосложение полное. У Луценко тёмные волосы и карие глаза. Отмечается, что мужчина ходит с тростью. Во что он был одет в день пропажи — неизвестно.



Если вы встречали человека на фотографии, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.