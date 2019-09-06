В Ростове произошло ДТП с участием трех машин и велосипеда: есть пострадавшие



Участниками массового ДТП в Ростове стали три автомобиля и велосипед. Авария случилась вечером 8 сентября на перекрестке Стачки/Зорге.



По словам очевидцев, мужчина за рулем «БМВ» врезался в «Рено Логан», а также в «Хендай Акцент». Кроме того, после столкновения с «Рено», потерявшая управление машина врезалась в велосипедиста.



К счастью, все участники аварии остались живы, однако им понадобилась помощь врачей.



Машины получили серьезные механические повреждения. Некоторые из авто не подлежат восстановлению.