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В Ростове произошло ДТП с участием трех машин и велосипеда: есть пострадавшие

В Ростове произошло ДТП с участием трех машин и велосипеда: есть пострадавшие
Участниками массового ДТП в Ростове стали три автомобиля и велосипед. Авария случилась вечером 8 сентября на перекрестке Стачки/Зорге.

По словам очевидцев, мужчина за рулем «БМВ» врезался в «Рено Логан», а также в «Хендай Акцент». Кроме того, после столкновения с «Рено», потерявшая управление машина врезалась в велосипедиста.

К счастью, все участники аварии остались живы, однако им понадобилась помощь врачей.

Машины получили серьезные механические повреждения. Некоторые из авто не подлежат восстановлению.

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