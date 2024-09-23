Оставленный батарейки в подвале стали причиной пожара в Ростове

Фото: ростов.ру

Брошенные в подвале литий-ионные батарейки стали причиной пожара в частном доме. ЧП случилось 21 сентября на улице Стасова в Ростове.Как сообщили в региональном управлении МЧС, в подвале частного дома хранились аккумуляторы от солнечных панелей. В какой-то момент хозяин дома почувствовал запах гари. Не разобравшись, что происходит, он вызвал пожарных.К счастью, никто не пострадал. Пламя удалось потушить на площади в один квадратный метр.Сотрудники МЧС напомнили, что аккумуляторы необходимо хранить вдали от источников тепла и не оставлять их на зарядке на длительное время.