Оставленный батарейки в подвале стали причиной пожара в Ростове
Брошенные в подвале литий-ионные батарейки стали причиной пожара в частном доме. ЧП случилось 21 сентября на улице Стасова в Ростове.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в подвале частного дома хранились аккумуляторы от солнечных панелей. В какой-то момент хозяин дома почувствовал запах гари. Не разобравшись, что происходит, он вызвал пожарных.
К счастью, никто не пострадал. Пламя удалось потушить на площади в один квадратный метр.
Сотрудники МЧС напомнили, что аккумуляторы необходимо хранить вдали от источников тепла и не оставлять их на зарядке на длительное время.