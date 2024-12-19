Причиной пожара в доме в Ростове стала неисправная проводка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове на Амбулаторной улице пожар произошел из-за неисправной проводки. ЧП случилось 19 декабря около 14:00.В доме №8А находились супруги и трое их детей. Глава семьи заметил, что свет в доме мигает, и вышел на улицу, чтобы разобраться в чем дело. Увидев, что из крыши дома идет густой дым, он сразу же вернулся в дом. Мужчина вывел всех членов своей семьи из горящего здания.На место происшествия прибыли 15 пожарных, которые в течение нескольких часов тушили пожар на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание.