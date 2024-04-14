В Ростове при пожаре в квартире на Нансена спасли три человека

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону в многоэтажке на Нансена сгорела квартира. Пожар случился около 13:40 в доме №103/1, в корпусе №5.По предварительным данным, огонь распространился на площади 20 квадратных метров квартиры на 18 этаже. Соседи заметили задымление в подъезде и вызвали МЧС. Для тушения привлекли 40 спасателей на 11 автоцистернах.При пожаре пришлось эвакуировать 25 человек, еще три жильца спасли. Полностью потушить пожар удалось к 14:55.