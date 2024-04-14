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В Ростове при пожаре в квартире на Нансена спасли три человека

В Ростове при пожаре в квартире на Нансена спасли три человека
В Ростове-на-Дону в многоэтажке на Нансена сгорела квартира. Пожар случился около 13:40 в доме №103/1, в корпусе №5.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 20 квадратных метров квартиры на 18 этаже. Соседи заметили задымление в подъезде и вызвали МЧС. Для тушения привлекли 40 спасателей на 11 автоцистернах.

При пожаре пришлось эвакуировать 25 человек, еще три жильца спасли. Полностью потушить пожар удалось к 14:55.


Фото: Соцсети.
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