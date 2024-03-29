В Ростове сгорела квартира в Суворовском

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В Ростове-на-Дону сгорела квартира. Пожар случился 29 марта на бульваре Измайловском, 1.По предварительным данным, около 04:30 в многоэтажке на втором этаже вспыхнул огонь. Пламя охватило практически всю квартиру. Очевидцы заметили, как из квартиры повалили клубы дыма, и вызвали спасателей. На место сразу же прибыли 20 пожарных на пяти единицах техники.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что потушить пожар удалось в течение часа. Уничтожены оказались 40 метров помещения.К счастью, в момент возгорания дома никого не было.