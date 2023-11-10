В Ростове в Ленгородке сгорела квартира
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Ленгородок сгорела квартира. Пожар случился утром 10 ноября на улице Минераловодской.
Огонь вспыхнул на третьем этаже дома № 10 около 7 часов. За пару минут весь подъезд заполонили клубы дыма. Жильцы почувствовали едкий запах гари и вызвали сотрудников МЧС.
На место прибыли 28 спасателей на семи автоцистернах. Из дома пришлось эвакуировать 15 человек.
- Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пожар удалось потушить примерно за полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара устанавливают.