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В Ростове в Ленгородке сгорела квартира

В Ростове в Ленгородке сгорела квартира
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Ленгородок сгорела квартира. Пожар случился утром 10 ноября на улице Минераловодской.

Огонь вспыхнул на третьем этаже дома № 10 около 7 часов. За пару минут весь подъезд заполонили клубы дыма. Жильцы почувствовали едкий запах гари и вызвали сотрудников МЧС.

На место прибыли 28 спасателей на семи автоцистернах. Из дома пришлось эвакуировать 15 человек.

- Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пожар удалось потушить примерно за полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара устанавливают.
Фото: Яндекс.Карты
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