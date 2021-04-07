Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пожилая женщина пострадала при пожаре в своей квартире

В Ростове пожилая женщина пострадала при пожаре в своей квартире
В Ростове 81-летняя женщина пострадала во время пожара в квартире многоэтажного дома. Происшествие случилось в Первомайском районе днем 8 апреля.

Около 14 часов в одной из квартир 9-этажки на улице Киргизской загорелись вещи. Соседи почувствовали запах дыма. Они пытались достучаться пенсионерке, но дверь никто не открывал. Тогда соседи вызвали спасателей.

- На место направили восемь пожарных на двух машинах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огнеборцы потушили пожар за 20 минут. Пенсионерку, надышавшуюся дымом, доставили в больницу. Врачи диагностировали у 81-летней женщины отравление продуктами горения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.