В Ростове во время пожара пострадала пожилая женщина

В донской столице 81-летняя женщина пострадала во время пожара. ЧП случилось ночью 20 октября на улице Пешкова.Пожар произошел в частном доме на площади 10 квадратных метров. На место прибыли восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Справившись с пламенем, спасатели проверили дом и обнаружили хозяйку. Ростовчанка отравилась угарным газом. Ее доставили в больницу.- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.