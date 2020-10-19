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В Ростове во время пожара пострадала пожилая женщина

В Ростове во время пожара пострадала пожилая женщина
В донской столице 81-летняя женщина пострадала во время пожара. ЧП случилось ночью 20 октября на улице Пешкова.

Пожар произошел в частном доме на площади 10 квадратных метров. На место прибыли восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Справившись с пламенем, спасатели проверили дом и обнаружили хозяйку. Ростовчанка отравилась угарным газом. Ее доставили в больницу.

- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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