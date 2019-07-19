В Ростовской области при пожаре в квартире пострадала женщина



Женщина пострадала при пожаре в собственной квартире в Ростовской области. Инцидент произошёл в Аксае на улице Садовой 21 июля.



Сообщение о возгорании поступило около 14 часов. Огонь вспыхнул в девятиэтажке и охватил площадь 20 квадратных метров. На тушение ушло порядка получаса.



- Для тушения привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В результате ЧП пострадала 46-летняя женщина. С отравлением продуктами горения её доставили в больницу. Причина пожара в данный момент устанавливается.