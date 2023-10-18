В Ростове пожар на складе поликарбоната потушили спустя три часа

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе поликарбоната. Происшествие случилось 18 октября на улице 1-й Луговой, 24.Огонь вспыхнул около 11:30. За пару минут пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. В течение трех часов более ста спасателей пытались потушить огонь.В ходе тушения пожарные смогли предотвратить детонацию баллонов с сероводородом. Они находились неподалеку от очага возгорания. Однако сосуды с газом вовремя убрали.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате ЧП пострадал мужчина. Его доставили с ожогами в медучреждение. Причина пожара выясняется.