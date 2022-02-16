В Ростове повешенным в квартире нашли 71-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону повешенным в собственной квартире нашли 71-летнего мужчину. Тело пенсионера обнаружили вечером 17 февраля в пятиэтажке на проспекте 40-летия Победы, 63/12.
Как сообщает donday.ru, Анатолий В. скончался до прибытия медиков. Обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить правоохранителям.
Отметим, что позже в этот же день с разницей в несколько часов ростовчане нашли в канаве на улице Поэтичной мертвую женщину лет 50-60. Ее личность пока не установлена.