В Ростове на Жданова нашли повешенным 39-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону 39-летнего Сергея С. нашли повешенным в многоэтажке. Происшествие случилось в микрорайоне Левенцовском вечером 20 октября, пишет DonDay.ru со ссылкой на источник.Сергей жил в квартире № 74 двадцатиэтажного дома на улице Жданова, 7/33. Именно там было обнаружено его тело.В обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранителям. По предварительной информации, он пребывал в депрессивном состоянии из-за жизненных проблем.