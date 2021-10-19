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В Ростове на Жданова нашли повешенным 39-летнего мужчину

В Ростове на Жданова нашли повешенным 39-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону 39-летнего Сергея С. нашли повешенным в многоэтажке. Происшествие случилось в микрорайоне Левенцовском вечером 20 октября, пишет DonDay.ru со ссылкой на источник.

Сергей жил в квартире № 74 двадцатиэтажного дома на улице Жданова, 7/33. Именно там было обнаружено его тело.

В обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранителям. По предварительной информации, он пребывал в депрессивном состоянии из-за жизненных проблем.
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