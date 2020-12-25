Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону нашли повешенным 30-летнего мужчину

На Дону нашли повешенным 30-летнего мужчину
В Новочеркасске 30-летнего мужчину нашли повешенным. Происшествие случилось 25 декабря в одном из домов на улице Шумакова.

Как сообщает DonDay Новочеркасск, тело обнаружили сотрудники полиции. Мужчина скончался до прибытия правоохранителей.

Обстоятельства смерти станут известны позже.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.