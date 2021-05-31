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В Ростове после ливня затопило девятиэтажку

В Ростове после ливня затопило девятиэтажку
В Ростове-на-Дону после обильного дождя затопило подъезд девятиэтажного дома. Происшествие случилось 2 июня на проспекте Ленина, 109/5. Уровень воды достиг 40 сантиметров.

Около 5:00 жильцы вызвали спасателей, чтобы откачать воду. Сотрудники донского МЧС подбираются к дому на лодках. На месте работают 23 человека и девять единиц техники.



Ростов буквально уходит под воду после каждого дождя. Так, 25 мая затопленными оказались три дома в переулке Александровский спуск. Уровень воды во дворах достигал одного метра.

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