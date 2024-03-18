Фото: Управление ГО и ЧС города Ростова-на-Дону

В Ростове после ДТП с фурой мужчину зажало в иномарке. Авария произошла 17 марта на улице Каскадной.Водитель легкового автомобиля "Дэу Нексия" попытался обогнать грузовик "МАН". Однако его план не удался. В результате опасного маневра автомобиль столкнулся с большегрузом. От удара машина деформировалась. Водитель легковушки оказался зажат внутри искореженного автомобиля.- По прибытии на место происшествия автомобиль был сначала обесточен, а затем водителя вытащили из разбитой машины, - как сообщает городского Управление по делам ГО и ЧС.К счастью, никто не пострадал, и помощь водителю не понадобилась. Однако автомобиль придется долго восстанавливать.