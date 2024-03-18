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В Ростове после ДТП с фурой мужчину зажало в иномарке

В Ростове после ДТП с фурой мужчину зажало в иномарке
В Ростове после ДТП с фурой мужчину зажало в иномарке. Авария произошла 17 марта на улице Каскадной.

Водитель легкового автомобиля "Дэу Нексия" попытался обогнать грузовик "МАН". Однако его план не удался. В результате опасного маневра автомобиль столкнулся с большегрузом. От удара машина деформировалась. Водитель легковушки оказался зажат внутри искореженного автомобиля.

- По прибытии на место происшествия автомобиль был сначала обесточен, а затем водителя вытащили из разбитой машины, - как сообщает городского Управление по делам ГО и ЧС.

К счастью, никто не пострадал, и помощь водителю не понадобилась. Однако автомобиль придется долго восстанавливать.
Фото: Управление ГО и ЧС города Ростова-на-Дону
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