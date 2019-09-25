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Водителя зажало в легковушке после ДТП в Ростове

Водителя зажало в легковушке после ДТП в Ростове
Водителя легкового автомобиля зажало после ДТП с «ГАЗелью» на Западном в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22.30 26 сентября на улице Еременко.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в припаркованную «ГАЗель». В результате аварии шофера зажало в покореженной машине. Чтобы его вызволить, пришлось вызвать на место ЧП спасателей.

- Пострадавшего мужчину из легкового авто доставили в больницу с травмами, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

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