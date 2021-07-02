Водителя большегруза зажало в кабине фуры после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись два большегруза. Авария произошла 4 июля.ДТП случилось в районе Лиховского. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» пытался обогнать КамАЗ, в результате чего не справился с управлением и врезался в него. В результате столкновения «МАН» расплющило - у машины вылетело лобовое стекло, а вся передняя часть вмялась в водительскую кабину. Шофера фуры буквально зажало внутри. Он не пострадал, а вот выбраться самостоятельно из покореженной машины не смог.Как сообщает ГКУ РО «РО ПСС», на место пришлось вызвать спасателей со специальным оборудованием. К счастью, никто не пострадал. Оба водителя отказались от медицинской помощи.