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Водителя большегруза зажало в кабине фуры после ДТП в Ростовской области

Водителя большегруза зажало в кабине фуры после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись два большегруза. Авария произошла 4 июля.

ДТП случилось в районе Лиховского. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» пытался обогнать КамАЗ, в результате чего не справился с управлением и врезался в него. В результате столкновения «МАН» расплющило - у машины вылетело лобовое стекло, а вся передняя часть вмялась в водительскую кабину. Шофера фуры буквально зажало внутри. Он не пострадал, а вот выбраться самостоятельно из покореженной машины не смог.

Как сообщает ГКУ РО «РО ПСС», на место пришлось вызвать спасателей со специальным оборудованием. К счастью, никто не пострадал. Оба водителя отказались от медицинской помощи.

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