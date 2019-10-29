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В Ростове при ДТП машина «Почты России» протаранила 4 авто: есть пострадавшие

В Ростове при ДТП машина «Почты России» протаранила 4 авто: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием шести автомобилей. ДТП случилось на улице Вавилова 31 октября коло 8:30.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» стал перестраиваться в другой ряд и столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 30-летнего молодого человека. От удара отечественное авто отбросило на припаркованные у дороги машины. Автомобиль протаранил «Ниссан Тииду», «Форд Фокус», «Киа Рио» и «Хёндай Акцент». По предварительным данным, пострадал 47-летний водитель «Киа». Известно, что «Лада» - служебное авто «Почты России».

В УФПС Ростовской области сообщили, что в результате аварии водитель отечественной машины получил ушиб, ему на месте оказали медицинскую помощь.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что обстоятельства ДТП уточняют.

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