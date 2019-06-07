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Пять машин столкнулись в Ростове-на-Дону: есть пострадавшие

Пять машин столкнулись в Ростове-на-Дону: есть пострадавшие
Пять автомобилей столкнулись в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 июня на улице Немировича-Данченко.

По предварительной информации, водитель авто марки «Хендай Солярис» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении другим машинам.

В результате, выехав на дорогу, он врезался в «Инфинити», которую от силы удара отбросило на две припаркованные иномарки. Сам же он столкнулся еще и с «ГАЗелью».

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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