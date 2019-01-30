В Ростовской области во время ДТП с четырьмя авто пострадал мужчина
Массовое ДТП произошло в Батайске. Авария случилась 31 января около 22 часов на улице Куйбышева.
По предварительной информации, 33-летний водитель «Датсуна» не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», за рулём которого сидел 30-летний мужчина.
От сильного удара машины отлетели друг от друга. Иномарка врезалась в «БМВ», а «Лада» - в припаркованный на обочине «Форд».
- Во время аварии пострадал водитель отечественного авто, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.