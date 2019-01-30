Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области во время ДТП с четырьмя авто пострадал мужчина

В Ростовской области во время ДТП с четырьмя авто пострадал мужчина
Массовое ДТП произошло в Батайске. Авария случилась 31 января около 22 часов на улице Куйбышева.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Датсуна» не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», за рулём которого сидел 30-летний мужчина.

От сильного удара машины отлетели друг от друга. Иномарка врезалась в «БМВ», а «Лада» - в припаркованный на обочине «Форд».

- Во время аварии пострадал водитель отечественного авто, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.