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В Ростове 12-летний мальчик на самокате попал под колеса «Ниссана»

В Ростове 12-летний мальчик на самокате попал под колеса «Ниссана»
В Ростове-на-Дону подросток на самокате попал под колеса легковушки. Авария произошла 2 октября на улице Лензаводской, возле дома № 5.

33-летний мужчина за рулем «Ниссана Ноута» ехал по улице около 16:00. В этот момент прямо ему навстречу ехал 12-летний мальчик на самокате. На полном ходу легковушка сбила подростка с ног.

- В результате аварии 12-летний мальчик пострадал. Его с травмами доставили в больницу, - об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: DonDay
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