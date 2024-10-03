В Ростове 12-летний мальчик на самокате попал под колеса «Ниссана»

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону подросток на самокате попал под колеса легковушки. Авария произошла 2 октября на улице Лензаводской, возле дома № 5.33-летний мужчина за рулем «Ниссана Ноута» ехал по улице около 16:00. В этот момент прямо ему навстречу ехал 12-летний мальчик на самокате. На полном ходу легковушка сбила подростка с ног.- В результате аварии 12-летний мальчик пострадал. Его с травмами доставили в больницу, - об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.