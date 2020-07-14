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В Ростове пенсионера снесло сильным потоком воды: видео

В Ростове пенсионера снесло сильным потоком воды: видео

Бурный поток воды подхватил пенсионера и понёс по улице Текучёва в Ростове. Инцидент произошёл 17 июля после полудня.

В Ростове из-за сильного дождя, начавшегося ещё ранним утром, на улицах образовались реки. Вода била ключом и сносила не только слабозакреплённые конструкции, но и людей. Так, волна сбила с ног дедушку и понесла его по спуску улицы Текучёва. Скорость была очень большая, поэтому пенсионер не мог самостоятельно выбраться из потока. Ещё чуть-чуть - и его затянуло бы под автомобиль.

На помощь дедушке пришёл мужчина. Он встал посреди затопленной дороги и поймал пенсионера. Ещё один ростовчанин помог пожилому человеку подняться на ноги и выбраться из бурного течения.

Напомним, в 2016 году произошёл подобный инцидент на Будённовском проспекте. В конце первого летнего месяца на донскую столицу обрушился ливень со шквалистым ветром. Непогода унесла жизнь 14-летней девочки. В тот вечер она возвращалась из гостей, и её снесло потоком воды прямо под машину. Несовершеннолетняя, к сожалению, не смогла выбраться и захлебнулась.

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