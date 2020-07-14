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Из-за ливня в Ростове парализовалось дорожное движение: видео

Из-за ливня в Ростове парализовалось дорожное движение: видео

Утром 17 июля на донскую столицу обрушилась непогода. Из-за ливня в городе парализовало дорожное движение. Жители районов не могут добраться до центра.

Особенно сильно страдают водители. Грузовые машины стоят по кабину в воде, легковушки затопило по самую крышу. Автомобили выстраиваются мёртвым грузом в километровые пробки. Все главные дороги, связывающие окраины с центром Ростова, стоят. Заторы возникли на проспекте Стачки, Ленина, Буддёновский и на улицах Малиновского, Таганрогская, Доватора, Зорге, Тоннельная, Текучёва.


Непогода вмешалась и в планы прохожих. Общественный транспорт ездит переполненный и с большими интервалами во времени. Цены на такси взлетели в четыре раза. Не успевшим доехать до работы, жителям приходится добираться своим ходом. Люди промокают насквозь, элементарно переходя через дорогу.

Кроме того, шквалистый ветер переворачивает мусорные контейнеры, а мощные потоки воды сдвигают слабо закреплённые конструкции. На спусках вода бьёт ключом из дыр и канализаций.

Неблагоприятные метеоусловия, по словам специалистов, будут длиться до 18 июля.

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